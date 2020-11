Spoglio Usa, Trump fa causa in Pennsylvania

Un’istanza nello Stato della Pennsylvania, ancora in bilico, “per impedire ai funzionari elettorali democratici di nascondere il conteggio e la verifica ai nostri osservatori repubblicani, osservatori il cui unico compito è garantire che ogni scheda elettorale valida venga contata, e contata una volta”.

E’, secondo la Cnn, l’annuncio del vice direttore della campagna del presidente uscente, Justin Clark, per contrastare il rischio di brogli che in casa repubblicana vengono denunciati con intensità crescente di ora in ora.

“In Pennsylvania stanno accadendo brutte cose”, dice Clark. “Stanno complottando per togliere il diritto di voto o indebolire i voti repubblicani. Il presidente e il suo team si batteranno per mettere fine a tutto questo”.