Sturani (ERG): “Rinnovabili soluzione a crisi energetica ma serve rimuovere ostacoli burocratici”

“Nonostante siano unanimemente riconosciute come la soluzione definitiva e già disponibile all’attuale crisi energetica e del gas, le rinnovabili risultano ostacolate da una parte dalle lungaggini burocratiche per i nuovi impianti e dall’altra dal trattenimento in produzione degli impianti a fonti fossili.” Queste le parole di Renato Sturani, Chief Operating Officer di ERG, intervenuto a Roma al seminario “Diversificazione e indipendenza energetica dell’Italia: quali prospettive?”, organizzato da Fondazione Magna Carta in collaborazione con Enel.

“A questi ostacoli – prosegue Sturani – si aggiunge un flusso non coordinato di misure su presunti extra-profitti che disorienta ulteriormente gli investitori nelle tecnologie verdi. Serve agire sulle autorizzazioni che bloccano da tempo la diffusione di impianti eolici e fotovoltaici, sull’approccio ‘ostativo’ di alcuni organi istituzionali e sull’ingaggio dei territori nel percorso della transizione energetica. Mancano infatti obiettivi regionali vincolanti, le aree idonee per le rinnovabili, adeguate dotazioni tecniche e digitali negli uffici istruttori,” sottolinea il COO di ERG.

“Occorrono passi avanti sulle reti di trasmissione e distribuzione, sullo stoccaggio di energia. Insomma, senza un deciso cambio di passo gli obiettivi per il 2030 sono a rischio. Abbiamo però il dovere, almeno nei confronti delle prossime generazioni, di invertire la tendenza e vincere la sfida. ERG, con il suo percorso di successo nell’energia pulita da vento e sole, è l’esempio tangibile che la decarbonizzazione è fattibile e vantaggiosa”, conclude Sturani.