Supercoppa a Riad, la via italiana tra milioni di euro e nuove tecnologie

Arriva la Supercoppa italiana e per il calcio tricolore, rappresentato in campo da Milan e Inter che si contenderanno il trofeo domani, mercoledì 18 gennaio, è il momento di migrare temporaneamente in Arabia Saudita. E’ la terza volta, nelle ultime 5 edizioni, che la finale della competizione si disputa in Arabia Saudita. L’interesse di Riad per il format della Supercoppa è più vivo che mai. I contratti da record con la Liga spagnola potrebbero essere messi in ombra da quanto la famiglia reale saudita sembra disposta a sborsare per la competizione italiana.

Il contratto siglato tra la Lega Calcio con il Ministero dello Sport saudita e la Sela Sport, che si occupa della manifestazione, garantisce un assegno complessivo da 7,5 milioni da dividersi tra i due club milanesi. Si tratta di 3,5 milioni di euro a testa, un premio quasi da record che potrebbe aumentare nei prossimi anni.

Supercoppa italiana, 150 milioni in arrivo da Riad?

Secondo il Sole 24 Ore e Gazzetta dello Sport, Riad è pronta a mettere sul piatto 150 milioni di euro per ospitare altre quattro edizioni della Supercoppa italiana. Lega Calcio e ministero dello Sport saudita sarebbero quindi al lavoro per presentare una proposta ai club nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di rielaborare il format, superando il sistema della gara secca, per aumentare il numero delle partite e delle squadre coinvolte e moltiplicare, di conseguenza, gli incassi.

Le squadre spagnole hanno adottato il nuovo sistema già dal 2020. Proprio qualche giorno fa il Barcellona di Xavi ha sonoramente battuto in finale il Real Madrid campione d’Europa, allenato da Carlo Ancelotti. Per le prime tre edizioni in terra saudita, la Liga ha incassato la cifra record di 120 milioni di euro. Anche gli Emirati Arabi Uniti si sono mostrati interessati al format rinnovato in chiave di minitorneo.

Nel frattempo, sarà il campo a parlare, domani. Al King Fahd International Stadium di Riyadh, la Supercoppa italiana – ribattezzata EA Sports Supercup in ossequio al main sponsor – sarà trasmessa in oltre 165 paesi da più di 35 broadcaster esteri e farà registrare il record di telecamere impiegate dalla Serie A in una partita disputata all’estero. Per l’occasione, si arriverà a più di 30 videocamere tra Host e integrazioni nazionali, in particolare del licenziatario Mediaset e dei broadcaster sul territorio. La presenza di un drone garantirà la realizzazione di spettacolari riprese aeree, che saranno poi arricchite da speciali info-grafiche in virtual reality relative ai dati statistici e delle prestazioni dei calciatori in campo.