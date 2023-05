Tasso di fecondità, come l’India supera la Cina

1,425 miliardi. È il numero di abitanti raggiunto dall’India a fine aprile, che ha così sancito il sorpasso della Cina. In termini di relazioni internazionali ed equilibri geopolitici, nel lungo periodo, non si parla affatto di un dato irrilevante. Ma come siamo arrivati a questo punto?

Il Paese di Xi Jinping sta invecchiando rapidamente, ci si aspetta una diminuzione della popolazione a partire dal prossimo anno, molto prima di quanto previsto. Nonostante abbia abbandonato la politica del figlio unico nel 2016 e introdotto incentivi per aumentare la natalità, la Cina presenta un tasso di fecondità in Cina tra i più bassi del mondo: solo 1,15 figli per donna. In India, invece, si arriva fino a 2,05 figli per donna.