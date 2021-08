Un premio Oscar al comico afgano Nazar Mohammad

Hanno fatto il giro del mondo le immagini del comico afgano Nazar Mohammad che, prima di essere barbaramente trucidato, continua a recitare scherzando con chi lo conduce a morire per punirlo delle battute crude ed irriverenti che sui social rivolgeva ai Talebani prima della loro riconquista del potere.

Ogni anno, come è noto, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences assegna i prestigiosi premi Oscar ad Hollywood, tra cui un Premio Oscar onorario alla carriera, svincolato dalla competizione per i migliori attori protagonisti e non protagonisti dell’anno.

Tramite l’Occidentale lancio la proposta di candidare Nazar Mohammad al conseguimento di questo Premio, che può essere assegnato postumo anche ad artisti non viventi, come accadde a suo tempo per Peter Finch, deceduto nel 1977 tra la decisione di premiarlo come miglior attore dell’anno e la Cerimonia di consegna.

Sarebbe davvero un gesto nobile e denso di significato perchè non vengano dimenticate troppo presto le promesse di non abbandonare al loro triste destino non soltanto le donne afgane, ma anche chi esercita la professione di attore e musicista che in Occidente porta onori e ricchezza, ed nell’Afghanistan dei Talebani si paga con la vita.