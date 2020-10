Usa, Greta esce allo scoperto e invita a votare Biden

Per molti non è neppure una notizia, ma ora è ufficiale: Greta Thunberg vota per Joe Biden. L’attivista svedese si schiera con l’avversario di Donald Trump nel voto presidenziale a stelle e strisce. “Non mi occupo mai di politica dei partiti. Ma le imminenti elezioni americane vanno al di sopra e al di là di tutto questo. Dal punto di vista del clima, è qualcosa di molto lontano da ciò che è sufficiente e molti di voi ovviamente hanno sostenuto altri candidati. Ma, voglio dire, sapete… diavolo! Organizzatevi e fate in modo che tutti votino Biden”, twitta la ragazza.