Usare bene il Recovery per superare l’equazione fra digitalizzazione e burocrazia

Nella mia vita professionale ho lavorato oltre 30 anni per la gestione dei Fondi Strutturali Europei, implementando progetti di livello regionale, nazionale e/o con molte regioni o stati UE.

Ho letto con attenzione le bozze del Recovery Plan predisposto dal precedente Governo: è un framework che può contenere tutto e il contrario di tutto. Il Governo Draghi potrà, cosa che auspico, cambiarne parti importanti, ridefinire gli obiettivi strategici o semplicemente delinearne le singole azioni fissando obiettivi concreti e verificabili (come sempre richiesto da Bruxelles).

L’importanza del tema meriterebbe grandi approfondimenti. Per brevità mi limito qui a indicare poche priorità e poi declinare come i fondi UE possano essere efficaci o del tutto inutili a seconda della implementazione reale.

Iniziamo dall’esigenza di riformare la Pubblica Amministrazione e snellire la burocrazia.

Parto da quello che è l’attuale Piano.

Sono stati posti a bilancio 11,75 miliardi per la digitalizzazione e l’innovazione della PA, una cifra immensa ma come verranno usati? Il Diavolo, si sa, sta nei dettagli.

Con un esempio reale descrivo il problema: La CEE – e poi la UE – ha sempre posto la digitalizzazione dei processi come una delle priorità, per esempio già dalla fine degli anni 90 ha sempre indicato un asse di spesa per digitalizzare i programmi del Fondo Sociale Europeo per l’Italia (molti miliardi all’anno per la Formazione Professionale). Ebbene come sono stati spesi quei soldi negli anni? Essendo la Formazione di competenza di regioni e province, ogni assessorato ha realizzato il suo sistema informativo e, quel che è peggio, ogni regione – e a volte ogni provincia – ha definito regole differenti che poi ha inserito nei sistemi digitali. Ad esempio regole e tempi di rendicontazione diversi, adempimenti per certificazioni di qualità differenti etc etc. Il risultato? Se un ente di formazione ha sedi in aree diverse deve a suo volta avere sistemi di progettazione, rendicontazione e controllo di qualità differenti.

Tutto questo ha causato due grandissimi guai: un aumento esponenziale del personale amministrativo sia nelle regioni che nelle province, ma anche all’interno degli enti, con progressivo spostamento di risorse dai corsi agli apparati amministrativi, quindi più carta e meno servizi per giovani ed imprese; e la soppressione, di fatto, della concorrenza, perché per un ente efficiente è difficilissimo andare ad operare in nuove zone, dovendo attrezzare apparati amministrativi enormi.

Non è un caso che il sistema della Formazione Professionale in Italia sia arretratissimo e poco efficiente e sia uno dei freni al nostro sviluppo. Ricordo che con il Fondo Sociale si finanziano anche molte agenzie per l’Impiego (sic!), un moloch amministrativo a livello regionale e locale costosissimo, ma che procura il lavoro a meno del 3% dei giovani).

In conclusione l’indicazione UE di digitalizzare è stata interpretata per vent’anni in Italia con la parola “burocratizzare” e con la proliferazione esponenziale dei centri di competenza. L’attuazione è stata contraria agli obiettivi attesi!

In positivo, ecco cosa bisognerebbe fare con gli 11,75 MLD del Recovery:

Ridisegnare e semplificare le procedure amministrative e costruire un sistema unico nazionale di riferimento, questo non solo per la FP ma anche in tanti ambiti, pensiamo alle gare di appalto o alle gestioni amministrative per l’ambiente o i piani regolatori. Occorrerebbero sistemi di regole univoche, semplici e con tempi di applicazione certi.

Digitalizzare e rendere le norme nazionali, quindi accessibili e utilizzabili in tutto il Paese. A questo serve la digitalizzazione, a semplificare e costruire format univoci utilizzabili dalle singole PA per le attività di loro pertinenza e consultabili e utilizzabili da cittadini e imprese come strumento di dialogo PA/cittadini.

Se tutte le amministrazioni avessero, per molte funzioni, un database unico potrebbero dedicarsi alla gestione delle problematiche locali e a decidere (questo sì a livello decentrato) le politiche da attuare, la destinazione delle risorse. La centralizzazione delle procedure non vuol dire la centralizzazione delle decisioni, al contrario. Vuol dire dare regole certe e strumenti operativi efficienti e poi lasciare più tempo al locale per decidere invece l’allocazione delle risorse.

Sistemi digitali efficienti (ad esempio sui bilanci, sulle procedure di spesa etc) permetterebbero poi di controllare il rispetto dei tempi sia da parte delle imprese e dei cittadini, ma anche e soprattutto, della PA . In questo caso dovrebbero esserci penalizzazioni per quelle PA che sforano i tempi. Anche qui l’esperienza dei fondi strutturali UE dovrebbe essere utilizzata. Ad esempio togliendo in automatico i fondi a quelle amministrazioni che non li spendono nei tempi concordati.

Per questioni di spazio mi fermo qui, in attesa della prossima puntata.