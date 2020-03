Ustica, Bartolucci e Dreyfus

Lunedì 2 marzo si sono svolte a Roma le esequie del Generale Lamberto Bartolucci, 95 anni, ex Capo di Stato Maggiore dell’ Aeronautica e della Difesa, travolto da un auto sulle strisce pedonali nei pressi della sua abitazione.

Bartolucci, Presidente dell’Associazione “Verità su Ustica“, era l’ultimo alto Ufficiale dell’Areonautica ancora in vita tra quelli che hanno subito l’ onta di un processo per alto tradimento, accusati di aver sviato le indagini sulla esplosione del DC 9 in volo nel cielo di Ustica il 27 giugno del 1980.

Con ammirevole dignità e senso dell’onore i militari, rinunciando alla prescrizione, vennero totalmente assolti da ogni addebito, con sentenza passata in giudicato nel 2006.

Ma in Italia sta avvenendo esattamente il contrario di quello che Roman Polanski ha ancora una volta spiegato nel suo bellissimo film sul caso Dreyfus, l’Ufficiale ebreo condannato in Francia per Alto Tradimento, malgrado fossero emerse prove certe della sua innocenza, e riabilitato soltanto dopo una corale mobilitazione di intellettuali, guidati da Emile Zolà con il suo J’accuse.

Mentre infatti nessuno in Francia e nel mondo mette più in dubbio come una sordida Ragion di Stato avesse trasformato Dredyfus in un capro espiatorio, l’opinione pubblica in Italia continua invece ad essere intossicata da film , sceneggiati e spettacoli vari che continuano ad indicare come felloni e bugiardi Ufficiali patrioti e galantuomini di cui è stata accertata in ogni sede l’innocenza.

A imbrogliare ancora di più la situazione ci ha pensato la Cassazione Civile che in totale contrasto con quella Penale, che ha bollato essere da fantascienza l’ipotesi di una battaglia aerea, ha definito “più probabile che non l’ipotesi del missile”.

Proseguiremo l’impegno di Bartolucci nel 40° anniversario di quella tragedia per rispetto della verità, per tutelare l’onore dell’Arma Azzurra e dei suoi uomini e per rispetto delle vittime dell’ esplosione e dei loro famigliari, a cominciare dalla Presidente Onoraria della Associazione Giuliana Cavazza.