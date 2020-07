Ustica, le contraddizioni che impediscono di arrivare alla verità

Abbiamo pubblicato alcuni dei documenti più significativi relativi al disastro aereo di Ustica, nel quarantesimo anniversario di quella terribile esplosione che costò la vita a tante vittime innocenti.

Giovedì 30 luglio il Capo dello Stato Sergio Mattarella sarà in visita Bologna per ricordare sia Ustica che la strage della Stazione del successivo 2 agosto 1980.

Nell’occasione la Associazione per la Verità su Ustica, presieduta dalla signora Giuliana Cavazza De Faveri, che sul DC 9 perse la madre, ha diffuso l’immagine che pubblichiamo, per denunciare l’imbroglio mediatico e le contraddizioni giudiziarie che hanno impedito in tutti questi anni di arrivare ad una verità condivisa.