Viaggi di lusso, arriva l’Orient Express ispirato alla Dolce Vita italiana

L’Orient Express incontra il made in Italy. Il famoso marchio, reso leggendario da film e libri, è in procinto di lanciare un nuovo treno in Italia dal nome inequivocabile: “la Dolce Vita“. La nuova vettura ferroviaria si ispira all’epoca che ha segnato la reputazione del nostro Paese nell’immaginario mondiale, tra eleganza, arte, lusso e creatività.

Il nuovo Orient Express viaggerà attraverso 14 regioni italiane e avrà 3 destinazioni internazionali: Parigi, Istanbul e Spalato.

A gestire il progetto è Paolo Barletta, amministratore delegato di Arsenale SpA, azienda specializzata nel turismo di lusso. Alla realizzazione del nuovo treno dei sogni collaborano anche il gruppo alberghiero francese AccorHotels e Trenitalia, che ha coinvolto ingegneri provenienti da tutto il paese, al lavoro negli stabilimenti di Brindisi e Palermo per la creazione di carrozze all’avanguardia.

I viaggi dureranno da una a tre notti e ai passeggeri sarà offerta un’esperienza personalizzata ben oltre le mete toccate dal treno.

L’Orient Express ha viaggiato tra Parigi e Istanbul sin dal 1883, per interrompere il servizio nel 1977. I tanti anni di attività però sono stati sufficienti per rendere questo mezzo leggendario, al punto che Agatha Christie utilizzò l’Orient Express come scenario di un’appassionante indagine di Hercule Poirot, dando vita a un romanzo ripreso anche dal cinema.

La fine della pandemia e il rilancio dei flussi turistici stanno contribuendo a delineare lo scenario ideale per il ritorno dei viaggi di lusso e dei servizi di alta qualità. L’Orient Express torna a correre sui binari, quindi, ma stavolta al ritmo sognante della Dolce Vita.