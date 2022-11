“Vox Populi, Vox Dei”. Musk lancia il sondaggio, Trump torna su Twitter

Elon Musk ripristina l’account di Donald Trump su Twitter. La celebre piattaforma di microblogging aveva vietato l’uso dei cinguettii al Don dopo l’assalto dei “deplorables” in Campidoglio il ​​6 gennaio 2021. Quando il Congresso era pronto a certificare la vittoria elettorale di Biden e Donald Trump la negava.

Musk ha prima lanciato un sondaggio su Twitter chiedendo ai suoi follower un “sì” o “no” sulla opportunità di ripristinare l’account di Trump. Il “sì” ha vinto con il 51,8%. “Il popolo ha parlato. Trump sarà reintegrato. Vox Populi, Vox Dei”, ha twittato Musk. Il miliardario ha anche affermato che Twitter avrà nuove procedure e un “consiglio di moderazione dei contenuti” per valutare quali account reintegrare.

Subito dopo l’account completo con i 59.000 tweet del Don è riapparso in piattaforma. L’account ha riguadagnato velocemente una parte dei suoi follower. The Donald però resta in silenzio. Meno di un mese fa, Musk ha preso il controllo di Twitter. Il Don ha annunciato la sua candidatura per le presidenziali Usa 2024.