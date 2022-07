27 anni al lavoro senza una assenza, l’America festeggia il suo figlio migliore

Sul posto di lavoro per 27 anni di fila senza assentarsi mai, neppure per un giorno. Questa è la storia del 54enne americano Kevin Ford di Las Vegas, cuoco e cassiere del Burger King nell’areoporto della città in Nevada.

Allo scoccare del 27esimo anno in trincea, Kevin si è presentato al lavoro rimediando un piccolo regalo dal suo manager. Un biglietto per il cinema, un caffè da Starbucks, caramelle e cioccolate.

Ford allora ha postato un video sui social, senza immaginare che sarebbe diventato virale. Né sapeva che sua figlia aveva lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per festeggiare il genitore stakanovista. Al 30 giugno, la figlia ha raccolto 270mila dollari di donazioni.

L’America produttiva, che non si ferma mai, che non ha bisogno di bonus e reddito di cittadinanza, ha premiato così uno dei suoi figli più disciplinati e orgogliosi del proprio lavoro. Dando un bello schiaffo morale al manager del fastfood americano che pensava di cavarsela con le caramelline.