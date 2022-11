Addio Gazprom, le nazionalizzazioni di Germania e Polonia

Germania e Polonia hanno annunciato le acquisizioni di società di gas naturale con legami con il gigante energetico russo Gazprom. L’obiettivo è tutelare l’approvvigionamento energetico dell’Europa, soprattutto nel periodo della guerra.

La Germania, infatti, sta nazionalizzando l’ex filiale tedesca di Gazprom. Dopo essere stata sotto il controllo di un’agenzia governativa, è stata ribattezzata Securing Energy for Europe. Il governo Scholz si sta prodigando per scongiurare il pericolo di bancarotta e, quindi, garantirne il funzionamento. Il ministero dell’Economia, guidato dal verde Robert Habeck, ha rilasciato una nota per la stampa. SEFE, che si occupa di commercio, trasporto e stoccaggio di gas naturale in Germania e nei paesi limitrofi, è definita “un’azienda chiave per l’approvvigionamento energetico della Germania”.