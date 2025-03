Aree fragili e digitale, Magna Carta presenta ricerca ad Ascoli

Il prossimo 5 aprile 2025 alle ore 17.00, nella suggestiva cornice della Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno, si terrà l’evento “Più connessi, più forti. Il valore della trasformazione digitale per il rilancio socio-economico delle aree fragili”, promosso dalla Fondazione Magna Carta. In occasione dell’incontro sarà presentata la nuova ricerca realizzata con il contributo di Lutech e in collaborazione con Assomediatech.

L’evento rappresenta un’occasione strategica per dare voce a esperienze, competenze e visioni su come la transizione digitale possa diventare leva concreta per il riscatto e la valorizzazione delle aree più fragili del Centro Italia e del Paese.

Dopo i saluti istituzionali di Gaetano Quagliariello, presidente della Fondazione Magna Carta, Sandro Antenucci, direttore dell’Osservatorio Aree Fragili FMC, e Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, la ricercatrice dell’Osservatorio sulle aree fragili della Fondazione Magna Carta, Maria Teresa Idone, illustrerà i principali risultati dello studio, focalizzato sull’impatto delle tecnologie digitali nelle aree interne e marginali.

Il cuore dell’incontro sarà la tavola rotonda con autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale che hanno collaborato allo sviluppo della ricerca. Interverranno Vincenzo Cammarata, Responsabile delle relazioni istituzionali di Lutech, Guido Barbieri, Amministratore delegato di EI Towers, Pier Luigi Romiti, Direttore marketing e comunicazione di Diagram Group, Marco Casini, Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, Bernardino Chiaia, Commissario per la Linea 2 Metro Torino e direttore SISCON del Politecnico di Torino, e Gian Mario Spacca, Coordinatore di HAMU ed ex Presidente della Regione Marche.

Le conclusioni saranno affidate a Guido Castelli, Commissario straordinario per il Sisma 2016, che ha seguito da vicino le fasi della ricerca, e a Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche.