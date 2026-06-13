Aree interne, 8 giovani su 10 ritengono AI e digitale utili per turismo
13 Giugno 2026
di Redazione
Circa l’80% degli under 35 delle aree interne di Abruzzo, Marche e Umbria ritiene l’intelligenza artificiale e il digitale utili alla promozione turistica del territorio. Più in generale, il 67% del campione intervistato nelle tre regioni considera i piccoli centri una risorsa importante per la crescita del turismo italiano. Quanto ai modelli di sviluppo, il 65% indica il turismo culturale come il più adatto a valorizzare le vocazioni dell’Appennino e il 64% quello esperienziale, con punte dell’85% nei comuni ultraperiferici. Sono alcuni dei dati che emergono dall’indagine realizzata da Tecnè per conto di Magna Carta nell’ambito del progetto “Connessioni per la crescita dell’Appennino” (Bando FRES 2024). L’indagine è stata presentata il 12 giugno a L’Aquila nel ciclo “Aree fragili, futuro possibile”, organizzato da Magna Carta nell’ambito del programma dell’Aquila Capitale della Cultura.