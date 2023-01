L’asse conservatore che unisce Italia e Giappone

La seconda tappa della visita in Occidente di Fumio Kishida, primo ministro conservatore giapponese, è stata Roma, in preparazione per il prossimo G7 che si terrà ad Hiroshima. Il Giappone è presidente del G7 dal 1° gennaio, nel 2024, invece, sarà il turno dell’Italia.

“Abbiamo avuto una lunga conversazione partendo dalle eccellenti relazioni bilaterali tra Italia e Giappone, che hanno uno scambio di 12 miliardi di euro all’anno”, ha dichiarato la presidente Meloni alla stampa. La riunione è stata l’occasione per i due leader di elevare le relazioni tra Italia e Giappone al rango di partnership strategica.

Difesa e politica estera, unità d’intenti

Meloni e Kishida hanno ribadito il loro pieno supporto all’Ucraina e hanno sottolineato l’importanza di proteggere del rispetto del diritto internazionale nelle relazioni tra Paesi. Obiettivi comuni anche per quanto riguarda il rafforzamento della sicurezza economica, le catene di approvvigionamento e di combattere i cambiamenti climatici.

È evidente dalle dichiarazioni dei leader che il settore della difesa è considerato centrale. Kishida ha discusso con Meloni la nuova strategia di sicurezza del Giappone: si aspetta una stretta collaborazione sulla sicurezza in Ucraina e nell’Indo-Pacifico. “Il programma missilistico e nucleare della Corea del Nord continua ad essere di grande preoccupazione”, ha spiegato Meloni. “L’equilibrio, la stabilità e la prosperità dell’Indo-Pacifico” sono cruciali poiché si tratta di un’area “sempre più strategica” e “con nodi importanti da risolvere”.

I due hanno anche discusso del “Global Combact Air Programme” (GCAP) noto come “Tempest”. Lanciato da Italia, Giappone e Regno Unito, il programma mira a sviluppare un veicolo di sesta generazione. Esso “avrà importanti ricadute nel settore della ricerca civile e scientifica”, ha sottolineato la presidente del Consiglio.

È in fase di progettazione anche un accordo di co-produzione cinematografica.

Meloni: “Italia e Giappone sono nazioni amiche”

“La nostra lunga conversazione dimostra ancora una volta che il Giappone, nonostante la distanza geografica che apparentemente ci divide, rimane non solo una nazione amica ma un partner di importanza centrale e strategica per gli interessi dell’Italia”, ha aggiunto Meloni. Kishida, da parte sua, ha anche sottolineato che Italia e Giappone “condividono valori fondamentali” e ha detto di essere ansioso di rafforzare ulteriormente i rapporti tra i due Paesi.