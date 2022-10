Avviso di sfratto per Joe Biden, punito sull’economia nei sondaggi

Avviso di sfratto per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, secondo l’ultimo sondaggio Harvard/Harris.

A poche settimane dal voto per le elezioni di medio termine, gli americani pensano all’economia. All’inflazione che corre (37%), al lavoro (29%), all’immigrazione (23%). Non all’ideologia woke che minaccia il sistema dell’istruzione. Né a Greta. E neppure al processo per l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, che è una questione cogente solo per 7 americani su 100.

Se si votasse oggi per le presidenziali, Trump batterebbe Joe Biden (45% vs 43% con il 12% di indecisi). Il Don batterebbe anche Kamala Harris (49% vs 38%, con il 13% di indecisi). Harris invece batterebbe il governare della Florida Ron De Santis (41% vs 39%).

Per il 63% degli elettori, oggi l’America sta seguendo la strada sbagliata. Un dato superato solo da quel 70% convinto che Trump abbia gestito male la pandemia.

Il campione intervistato dal sondaggio crede anche che Joe Biden non abbia fatto abbastanza per sfruttare le risorse nazionali e tenere basso il costo della benzina.

La transizione verso le rinnovabili dovrebbe essere più graduale e non immediata. Il cambiamento climatico non è una minaccia immediata per il 58% per cento degli elettori, o non è proprio una minaccia.

Un dato, infine, dovrebbe far riflettere se pensiamo al voto in Italia del 25 Settembre. Il Partito Democratico negli Usa viene percepito come “disconnesso dai principali problemi del Paese”. Che sono le questioni economiche, non le diverse facce del politicamente corretto.