Brasile, i sostenitori di Bolsonaro all’assalto del Parlamento

In Brasile le forze di polizia hanno ripreso il controllo del Palazzo del Congresso, del Palazzo Presidenziale e della Corte Suprema. I sostenitori dell’ex presidente Bolsonaro avevano superato le transenne e le barriere di sicurezza predisposte dall’esercito a protezione delle sedi istituzionali, cercando di occuparle. “Gli agenti cominciano ad arrestare i terroristi”, scrive il brasiliano el Globo.

L’assalto al Congresso come due anni fa con Trump

Secondo i media brasiliani, la polizia militare ha sparato proiettili di gomma e stordenti dagli elicotteri per disperdere i manifestanti. Tra selfie, atti vandalici e violenze, le scene a Brasilia ricordano l’assalto del 6 gennaio di due anni fa a Capitol Hill, a Washington, quando i protagonisti dell’assalto furono i sostenitori del presidente Donald Trump.

Il presidente Lula è nel distretto federale di San Paolo. Lula ha indetto una riunione d’emergenza con i ministri dell’esecutivo. Alla riunione hanno partecipato i ministri della difesa, della giustizia e dei rapporti istituzionali. Il presidente brasiliano ha firmato un decreto – “Garantia lei e ordem” – con il quale prende il controllo della sicurezza pubblica nella capitale Brasilia. Il centro della capitale è chiuso sotto il controllo della Guardia Nazionale.

Lula: Brasile non ha mai conosciuto nulla di simile

“Il nostro Paese non ha mai conosciuto nulla di simile,” ha detto Lula. “I responsabili saranno trovati e puniti”. L’insediamento di Lula come nuovo presidente del Brasile è avvenuto una settimana fa. Bolsonaro soggiorna in Florida, negli Stati Uniti, dal 30 dicembre. “Ci sono diversi discorsi dell’ex presidente che incoraggiano questi fanatici,” ha aggiunto Lula. “Quello che sta accadendo è anche responsabilità sua e dei partiti che lo hanno sostenuto”.

Anderson Torres, ex ministro della Giustizia e delle pubblica sicurezza del governo Bolsonaro, ha preso le distanze dai manifestanti su Twitter. “Il disordine è inconcepibile e la mancanza di rispetto per le istituzioni è inaccettabile. Ho stabilito che tutti i membri della Polizia Militare e della Polizia Civile agiscano con fermezza. Dobbiamo ripristinare l’ordine con la massima urgenza. Il vandalismo sarà combattuto con il rigore della legge”, ha scritto Torres.

Le reazioni internazionali. Tajani: Voto va sempre rispettato

Arrivano anche le prese di posizione a livello internazionale. “Condanniamo gli attacchi di oggi alla Presidenza, al Congresso e alla Corte Suprema del Brasile. Usare la violenza per attaccare le istituzioni democratiche è sempre inaccettabile. Ci uniamo al presidente Lula nel sollecitare la fine immediata di queste azioni”. Lo dice il segretario di Stato americano Antony Blinken. Anche la Francia con Macron condanna gli attacchi in Brasile.

“Sto seguendo con preoccupazione quanto sta accadendo in Brasile. Ogni atto di violenza contro le istituzioni democratiche deve essere condannato con grande fermezza. I risultati elettorali vanno sempre e comunque rispettati”. Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro degli esteri italiano Tajani. Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha ritwittato il messaggio del nostro ministro degli esteri.