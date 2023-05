Bruxelles all’Italia, adelante su PNRR!

La Commissione Europea torna a chiedere all’Italia di fare presto e bene sul Pnrr. “As soon as possible” dice il commissario Gentiloni. Roma dovrà presentare a breve le richieste di modifica al Piano nazionale di ripresa e resilienza per mantenere il ritmo delle erogazioni stabilite. I primi documenti del Governo italiano su RepowerEu sono stati inviati ieri dal gruppo di lavoro del ministro Fitto, in attesa che i diversi ministeri facciano la loro parte.

Guardando all’Italia, Bruxelles non lesina critiche sulla autonomia differenziata e torna alla carica sulla riforma del fisco e quella del catasto. A dicembre tornerà operativo il Patto di Stabilità, vedremo se e come riformato, e la Commissione puntualizza quello che sappiamo già da anni: bisogna ridurre la spesa, far scendere il debito pubblico e investire di più in produttività e politiche attive del lavoro.

Bruxelles non lesina critiche a Roma sulla autonomia differenziata e torna alla carica sulla riforma del fisco e quella del catasto. La flat tax incrementale “accresce la complessità e riduce la equità”. I valori del catasto vanno allineati a quelli del mercato. L’autonomia potrebbe mettere a rischio i conti pubblici. La legge di bilancio approvata alla fine del 2022 andava nella direzione di una riduzione della spesa e dunque dell’abbassamento del debito. La bussola tra quest’anno e il 2024 dovrebbe restare la stessa. Andrà così?