Donald Trump colpito a un comizio, “Combattete! Combattete! Combattete!”

Le autorità americane hanno fatto sapere che la sparatoria al comizio dell’ex presidente Donald Trump in Pennsylvania viene indagata come un tentativo di assassinio dell’ex presidente e candidato presunto repubblicano.

Donald Trump è stato portato via dal palco durante un comizio a Butler, Pennsylvania, dopo che dei colpi di pistola sono risuonati tra la folla presente all’evento. Trump stava mostrando dei grafici sulla immigrazione clandestina, quando si sono sentiti i colpi da arma da fuoco. Trump si è portato la mano destra verso il collo ed è stato circondato dagli agenti della sicurezza. Si è visto del sangue scorrere sul suo volto, all’altezza dell’orecchio. I colpi sono continuati mentre gli agenti si prendevano cura di lui sul palco. Subito dopo l’ex presidente ha lasciato il luogo dell’evento.

Il procuratore distrettuale della contea di Butler, Richard Goldinger, ha detto in un’intervista telefonica che il presunto assalitore è morto e almeno un partecipante al comizio è stato ucciso. L’uomo sarebbe stato eliminato dai servizi segreti. Ci sarebbe un’altra vittima tra gli spettatori.

Tre fonti delle forze dell’ordine hanno confermato alla CNN che il killer si trovava all’esterno del luogo del comizio. Due di queste fonti affermano che su un tetto, all’esterno del luogo dell’evento. Più fonti delle forze dell’ordine hanno descritto questa persona come un cecchino, sebbene non siano chiari ulteriori dettagli al riguardo.

I manager della campagna di Trump hanno dichiarato in un comunicato che l’ex presidente sta “bene” e che “è stato controllato in una struttura medica locale.” “Il presidente Trump ringrazia le forze dell’ordine e i primi soccorritori per la loro pronta azione durante questo atto odioso,” ha detto il portavoce Steven Cheung in un comunicato. “Sta bene e viene controllato in una struttura medica locale. Seguiranno ulteriori dettagli.” La folla ha applaudito quando Trump si è rialzato dopo gli spari e ha alzato il pugno, dicendo “Combattete! Combattete! Combattete!”.

Il presidente Joe Biden è stato informato dell’incidente, secondo la Casa Bianca. Il Presidente della Camera Mike Johnson ha postato su X che stava pregando per Trump. “Il Secret Service ha implementato misure protettive e l’ex presidente è al sicuro. Questa è ora un’indagine attiva dei servizi segreti e ulteriori informazioni verranno rilasciate quando disponibili”, ha detto il portavoce del Secret Service Anthony Guglielmi su X.

Il figlio maggiore di Trump, Donald Trump Jr., ha pubblicato una foto su X di Trump, con il pugno alzato e il viso insanguinato davanti a una bandiera americana, con le parole: “Non smetterà mai di combattere per salvare l’America.”