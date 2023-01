Buon 2023 al popolo ucraino, i botti su Kiev sono bombe russe

Una donna ucraina festeggia il Capodanno con due ragazze, prima del coprifuoco, di fronte alla Cattedrale di Santa Sofia a Kiev. Qualcuno dai balconi grida “Felice Anno Nuovo!” e “Gloria all’Ucraina!”. I bambini hanno incontrato San Nicola in un’affollata stazione della metropolitana di Kharkiv. Il popolo ucraino non perde la speranza ma gli attacchi russi continuano anche il 31 dicembre e a mezzanotte le strade di Kiev erano desolate. Per mezz’ora, nel 2023, le sirene che lanciano l’allarme non hanno suonato. Poi le esplosioni sono riprese. Il sindaco Vitali Klitschko su Telegram ha parlato di due distretti della capitale colpiti. Nei suoi auguri di fine anno, Zelensky ha detto che il 2023 sarà l’anno della vittoria. Resisti Ucraina.