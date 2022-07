Calcio, i brand dei top club di Serie A valgono sempre di più

Dopo anni di crisi, il calcio italiano sta provando a risalire la china europea dal punto di vista sportivi e finanziari. I valori fissati nella graduatoria di Brand Finance, pubblicata nel 2022, danno un po’ di speranza ai grandi club della Serie A. L’obiettivo è individuare in modo dinamico la capacità di un determinato brand di generare ricavi presenti e futuri.

La Juventus capofila in Italia

Da questo punto di vista, risulta che la Juventus abbia il brand di maggior valore. Si stima che valga 705 milioni, anche grazie a un trend positivo: +25% rispetto all’anno precedente. La società di Andrea Agnelli ha quindi superato il livello pre-pandemico. Il primato del club bianconero non può stupire: è frutto di anni di programmazione. Un esempio di cambiamento è il logo, cambiato nel 2017 per garantire una migliore visibilità internazionale.

L’obiettivo è riuscire a competere con i club di Premier League, anche se per farlo serviranno delle prestazioni sportive più convincenti di quelle dell’ultimo biennio.

Inter e Milan di rincorsa

Negli ultimi tre anni le squadre milanesi sono tornate nel calcio che conta a livello sportivo, ora stanno anche iniziando a crescere davvero dal punto di vista finanziario. Il brand dell’Inter ha raggiunto quota 495 milioni di euro, anche grazie a una crescita del 35%. Steven Zhang, presidente dell’Inter, inoltre, è stato uno dei primi a fare dichiarazioni aperturiste sul metaverso.

Il Milan, invece, è un gradino indietro. Il brand del club rossonero, infatti, ha un valore di 269 milioni di euro. La crescita rispetto all’anno precedente è impetuosa, +76%, tanto è ero che nessuno ha fatto registrare numeri simili in Italia e in Europa.

Le milanesi stanno puntando molto sul mercato statunitense e cinese. Secondo un’indagine svolta da YouGov FootballIndex, Milan e Inter sono rispettivamente i primi due brand nel mercato statunitense. A livello europeo, inoltre, il posizionamento è buono: ottavo e decimo posto. Nel mercato cinese, invece, sono rispettivamente terza e quarta: solo Real Madrid e Barcellona hanno fatto meglio.

Quanto valgono i brand degli altri club di Serie A

Vanno registrate, inoltre, le performance positive di Fiorentina, appena tornata a giocare le competizioni europee, e Atalanta, new entry tra i primi 50 marchi del calcio europeo. Il brand della Viola, acquistata dall’italoamericano Rocco Commisso, vale 95 milioni di euro. Quello degli orobici, recentemente comprati da un fondo americano, è salito del 52%, arrivando a 123 milioni.

Buoni risultati anche per Napoli e Roma. Il club di De Laurentiis diventa quarto brand italiano, scivolando dietro il Milan, con un valore di 182 milioni. Comunque, va sottolineata una crescita del 32%. I giallorossi, invece, si classificano quinti in virtù di un brand value di 181 milioni, dovuto a un incremento del 49%.