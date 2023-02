C’è un pallone spia cinese sui siti nucleari Usa

Un pallone aerostatico spia cinese è stato avvistato sopra gli Stati Uniti. Il pallone, monitorato dal Pentagono, ha sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel Montana. Lo scrivono i media americani.

Il Pentagono non ha abbattuto il velivolo per evitare danni per le persone a terra a causa della caduta di detriti. Un alto funzionario della Difesa ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “molto sicuri” che si tratti di un pallone aerostatico cinese ad alta quota che sta sorvolando siti sensibili per raccogliere informazioni. “È chiaro che l’intento di questo pallone è la sorveglianza”.

Dopo una riunione delle gerarchie militari Usa e della Difesa, mercoledì scorso c’è stato il brief con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Gli Usa hanno contattato i funzionari cinesi “con urgenza” e hanno comunicato la gravità della situazione.

Non è la prima volta che i cinesi si danno a queste attività di sorvolo. Fonti cinesi dicono che gli Usa dovrebbero evitare “esagerazioni” sulla questione. “Fino a quando i fatti non saranno chiari, fare congetture e gonfiare la questione non aiuterà a risolverla adeguatamente”, ha fatto sapere il portavoce del ministero degli esteri di Pechino. Dal pallone spia cinese alle palle di Pechino.