Chiamarsi Bomber, da pagina social a media company

“Figliolo, che lavoro vuoi fare da grande?”…quando siamo bambini decine di volte ci viene posta questa domanda. Ovviamente nessuno conosce la risposta e la maggior parte dei sogni non viene nemmeno perseguito, perché si cambia in fretta a quell’età. Ma immaginiamo per un attimo la faccia che avrebbero potuto fare due genitori di vent’anni fa a ci veniva risposto “aprire una pagina su Internet (Instagram non esisteva ancora, ndr) che parla di calcio, farla diventare popolare e trasformarla in una media company”. La risposta sarebbe probabilmente stata “secondo me dovresti fare il dottore”. Eppure, questo è ciò che è successo a Chiamarsi Bomber, che potete trovare su Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok.

La celebre pagina è infatti pronta a trasformarsi in una media company. CB Digital, controllante nella notissima community, ha chiuso ieri un round di finanziamento: 5 milioni di euro. L’aumento di capitale è stato sottoscritto da Wall Street Football, società specializzata nella raccolta di statistiche sportive, e da una cordata di investitori privati.

Tra tutti i social network Chiamarsi bomber conta ben 4,5 milioni di followers e ben 7,2 milioni di lettori sul sito: non proprio bruscolini. Grazie a Wall Street Football si amplierà l’offerta verso gli utenti. Verrà infatti lanciata una piattaforma che consentirà agli amanti del pallone di consultare diverse statistiche, sia storiche che predittive, sulle prestazioni dei giocatori. Obiettivo Fantacalcio? Certo, ma non solo. Grazie a un’altra piattaforma, questa volta sviluppata da CB Digital, su cui sarà possibile scommettere sulle performance future dei calciatori.