Il mercato dei dati sportivi vale 3 miliardi di euro

Sono passati ormai molti anni da quando il mondo rimase impressionato dal vincente utilizzo dei big data nella campagna elettorale di Barack Obama. Oggi la data analysis è un elemento imprescindibile per chi fa business ad alto livello, lo sport non fa certo eccezione. Dal calcio alla Formula Uno, dalla NBA alla NFL.

”Adottare una metodologia di pura data integration è estremamente vantaggioso anche nel caso del settore sportivo”, spiega Borraccino, Customer Success Manager di Primeur Group. ”L’enorme mole di numeri e statistiche prodotta da diverse fonti ha bisogno di un sistema centralizzato di gestione: la Data Integration rappresenta il futuro per chi vorrà sfruttare al meglio questo enorme tesoro di dati e informazioni”, afferma l’esperto.

Esempi di applicazioni della data analysis

In queste ore, oltre alle inevitabili telenovelas di calciomercato, stiamo vedendo le immagini dei ritiri delle squadre. Grazie all’analisi dei dati, si possono impostare allenamenti personalizzati sulla base delle esigenze contingenti e strutturali di ogni calciatore. Prima dell’ultima finale di Champions League, il Liverpool ha utilizzato degli strumenti innovativi. Applicando dei sensori sulla testa degli atleti, sono riusciti a raccogliere informazioni sulle modalità di reazione dei circuiti cerebrali. Anche a livello di personale specializzato non si scherza. Proprio la squadra di Klopp ha assunto fisici e neuroscienziati sulla scia del Manchester City di Guardiola, che ha integrato il proprio staff con quattro astrofisici.

Se questo approccio vi sembra avvenieristico, provate a pensare l’applicazione di queste strategie negli sport motoristici. Ogni vettura ha al proprio interno addirittura 300 sensori che trattano ben 1,1 milioni di dati telemetrici al secondo, tramettendoli dalle vetture ai box. Nel corso di un weekend di gara, la mole di dati che viene gestita è impressionante: 160 terabyte.

Quanto vale il mercato dei dati sportivi

Senza perdersi in ulteriori esempi, è evidente che la quantità e il valore di questi dati generi un business non da poco. Secondo il report di Research and Markets nel 2022, il mercato dei dati nello sport ha raggiunto il valore di 3 miliardi di euro. Si prevede che tale volume d’affari raggiunga gli 8 miliardi entro nel 2026. Si registrerebbe così un incremento del 166% in 5 anni.