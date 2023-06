Controffensiva ucraina, diamo a Kiev la Cavalleria dell’aria

Per sancire la riuscita della controffensiva ucraina a Kiev servono aerei ed elicotteri, la Cavalleria dell’aria. A maggio gli Usa, che sono la spina dorsale della alleanza pro Kiev, hanno promesso gli F-16 e il presidente Joe Biden ha autorizzato la fornitura anche da parte di altri Paesi. Gli F-16 sarebbero utilissimi anche a evitare la pioggia di bombe e droni sulla Ucraina: uno studio della Università italiane ha mostrato che il numero di civili ucraini morti sotto i bombardamenti russi è molto più alto di quelli stimati. Ma servirà tempo per addestrare i piloti ucraini e bisognerà coordinare le operazioni per aria e di terra. Lo stato maggiore ucraino però tempo non ne ha. Finora ha testato le difese russe e ripreso un centinaio di chilometri quadrati occupati. Il colpo vero della controffensiva di Kiev deve ancora arrivare e i russi si sono attestati per bene nella loro linea difensiva. Non lamentiamoci se la guerra continua. Diamo agli alleati ucraini la Cavalleria dell’Aria.