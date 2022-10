Crimea, brucia il ponte di Kerch: auguri zio Vlad

A pochi giorni dal compleanno di Putin, è arrivato un regalo che non dimenticherà. Sul ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia, all’alba è esploso un camion bomba.

Il dittatore sanguinario ha subito convocato una riunione anti-terrorismo, ma non ci sono incognite né dubbi. L’Ucraina, al contrario di quanto voleva far credere qualche opinionista anti-occidentale, è tutt’altro che sconfitta: dalla Crimea in su.

Mykhaylo Podolyak, consigliere del presidente Zelensky, ha dichiarato che “è solo l’inizio”. Perentorio, ha aggiunto che “tutto ciò che è illegale dev’essere distrutto. Tutto ciò che è stato rubato deve tornare all’Ucraina. Tutto ciò che è occupato dev’essere restituito alla Russia”. Buon compleanno zio Vlad, Slava Ukraini.