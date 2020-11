DC 9 di Ustica: nuova documentazione

Sulle varie ipotesi in gioco – bomba a bordo, missile, collisione o quasi collisione con altro velivolo – si scontrano da anni non solo i ricercatori e gli storici. Ad esempio, esistono due Associazioni dei familiari delle vittime con opinioni sulle cause del disastro contrapposte. Se dopo oltre quarant’anni dai fatti è oggettivamente sempre più difficile comprendere come possano essere andate le cose quella sera d’estate nei cieli del Tirreno, oltre ad essere deontologicamente inaccettabile, non è certo d’aiuto introdurre o rimandare continuamente inesattezze o vere e proprie falsità, che contribuiscono solo a rendere più confuso e inestricabile il già difficile scenario. Purtroppo però, in questa come in altre tragiche vicende che hanno costellato la storia della nostra Repubblica, grazie ad una certa pubblicistica si sono radicate nell’opinione pubblica convinzioni che non hanno alcun riscontro con la realtà dei fatti.