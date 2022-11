DeSantis, il piccolo Trump che manda i clandestini a Martha’s Vineyard

Il repubblicano Ron DeSantis stravince di nuovo in Florida. No-mask, No gender, No woke, prolife, organizza voli di linea con i clandestini a Martha’s Vineyard, la enclave delle elite liberal democratiche. DeSantis è al momento l’avversario più ostico per Donald Trump nel Gop. Ha stracciato il suo avversario democratico in Florida e presenta il suo Stato come gli Usa del futuro.

Negli ultimi anni, la Florida ha attratto gli americani diventando l’area più popolosa degli Usa. Con la economia in crescita e una piattaforma conservatrice. “Negli ultimi quattro anni abbiamo assistito a grosse sfide per la gente del nostro Stato, per i cittadini degli Stati Uniti e soprattutto per la libertà”, ha detto DeSantis a Tampa. “Abbiamo scelto i fatti invece che la paura, l’istruzione invece che l’indottrinamento, legge e ordine invece che sommosse e disordine”.

“La Florida è stata il rifugio dell’integrità mentale quando il mondo è impazzito. Siamo diventati una cittadella della libertà per la gente di questo paese e del mondo”. E ancora, “Abbiamo fatto promesse alla gente della Florida e le abbiamo mantenute”. “Oggi, dopo quattro anni, la gente ha reso noto il suo verdetto: la libertà è qui per rimanere”. Una vittoria ancora più determinante per il forte supporto dell’elettorato ispanico.

“Gli americani negli ultimi anni hanno votato con i piedi e i risultati di tale comportamento sono stati tanto estremi quanto la nostra vittoria schiacciante di oggi”. Per DeSantis il modello della sinistra, “uno spaventoso incremento del crimine, tasse alle stelle, autoritarismo medico e abbandono dei valori americani fondamentali”, è finito.

“L’agenda woke ha costretto milioni di americani a lasciare queste giurisdizioni per pascoli più verdi, per molti di loro la Florida è divenuta la terra promessa. Abbiamo protetto la libertà, abbiamo mantenuto ‘law and order’, abbiamo protetto i diritti dei genitori, abbiamo rispettato i contribuenti e rigettiamo l’ideologia woke”. La “mafia woke, la ideologia morirà in Florida”.

DeSantis punta alla Casa Bianca, se non ci fosse Trump in sarebbe il favorito alle primarie del Gop. Cristiano, famiglia modello, è già stato Deputato della Camera dei Rappresentanti della Florida. Ron ha vietato di insegnare nelle scuole la ‘critical race theory’ basata sul presupposto che la disuguaglianza tra le etnie sia sistemica e, quindi, parte integrante della società americana. Il Governatore ha tolto privilegi a Disney che si era ribellata alle sue incursioni contro la gender theory.

Ha istituito il divieto all’aborto dopo 15 settimane in gravidanza dopo la decisione della Corte Suprema contro la sentenza Roe v. Wade. Piccoli Trump crescono.