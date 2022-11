E-sports, il CIO annuncia le Olimpiadi a Singapore nel 2023

L’anno prossimo ci saranno le Olimpiadi a Singapore! Vi ricordavate che l’appuntamento fosse a Parigi nel 2024? Non avete tutti i torti. Perché dal 22 al 25 giugno 2023 si svolgeranno i Giochi Olimpici, ma in versione e-sports. Il gaming è ormai diventato un vero e proprio settore dello sport, in cui professionisti passano intere giornate ad allenarsi. Inutile aggiungere che sono enormi anche le implicazioni economiche.

“La prima Olympic E-sports Week segna un traguardo importante nella nostra ambizione di supportare la crescita degli sport virtuali all’interno del movimento olimpico”, ha spiegato Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Nel 2019 Bach era scettico sull’introduzione dei videogames alle Olimpiadi, ma non lo è stato nel caso di una manifestazione ad hoc. Non solo gare e competizioni, Singapore vedremo anche panel, sessioni educative e show. L’equivalente di una fiera mondiale degli sport elettronici.

“Crediamo che l’eccitante nuovo format della nostra competizione di sport virtuali, con finali dal vivo ospitate per la prima volta, è un’opportunità per collaborare ulteriormente con i giocatori di e-sports e creare nuove opportunità per giocatori e fan in eguale misura”, ha dichiarato Bach. A pensarci bene, in effetti, nessuno dei partecipanti avrà mai potuto ambire a partecipare alla manifestazione sportiva più affascinante della storia. In questo modo il mito diventerà ancora più grande.