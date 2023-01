Ecco cosa pensava Margaret Thatcher di Putin

Di seguito la traduzione del discorso che l’ex primo ministro britannico ha registrato al Millsaps College di Jackson, Mississippi, il 20 settembre 2000. Margaret Thatcher aveva denunciato la mancanza di umanità dimostrata da Putin occasione del disastro del sottomarino Kursk.

“Ho guardato le foto di Putin cercando di trovare una traccia di umanità.

Nel giro di poche settimane avrei dovuto capire meglio, perché sapete cosa è successo. C’è stata la terribile tragedia del sottomarino che è andato a fondo. Non sappiamo se ci sia stata o meno un’esplosione all’interno, ma è stato molto interessante ciò che è successo. Se mai dovesse verificarsi una calamità simile in Occidente, tutte le forze armate andrebbero lì. Si mobiliterebbero immediatamente.

I politici si riunirebbero subito e direbbero: “come li aiutiamo?” Avrebbero tutto l’aiuto che gli possiamo dare. Se non fossimo in grado di dargliene, lo chiederemmo a qualcun altro. Ci sarebbe stata ansia, perché ciò che avrebbe contato non sarebbe stato il sottomarino, ma le vite di coloro che erano al suo interno.

La cosa interessante è che il nuovo leader dell’Unione Sovietica non agì rapidamente. Non ha cercato di mobilitare nessun altro. Non sapevamo se avessimo potuto aiutare, ma eravamo tutti pronti ad andare in soccorso e inviare dei piccoli sottomarini per questa occasione.

Ma questo, amici miei, è stato davvero rivelatore. Non danno ancora il giusto valore alla vita umana come noi. E così tutti gli aiuti sono arrivati, temo, raramente piuttosto tardi. E in un certo senso sono sollevata dal fatto che Putin abbia ricevuto così tante critiche per ciò che avrebbe dovuto fare, ma non ha fatto. Questo dimostra ancora una volta che l’Unione Sovietica e i popoli dell’Unione Sovietica sono molto consapevoli di ciò che si potrebbe fare e che si potrebbe fare molto di più di quanto si stia facendo al momento”.