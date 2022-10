Elon Musk nel mirino di Biden e Twitter…

L’amministrazione Biden è preoccupata da Elon Musk. Secondo Bloomberg, la svolta dell’imprenditore sul fronte internazionale ha fatto scattare l’allarme. Musk ha dichiarato la propria intenzione di valutare se interrompere i servizi satellitari in Ucraina. Il tono di quelle parole, considerato insieme a una serie di tweet perlomeno troppo morbidi nei confronti di Putin, suonava quasi come una minaccia.

Per questo sembra possibile che alcune delle società di proprietà del magnate siano sottoposte a una revisione di sicurezza nazionale, così come l’acquisizione di Twitter. Queste indiscrezioni, tra l’altro, potrebbero essere filtrate come avvertimento, piuttosto come rivelazione di una reale intenzione di intervenire da parte della Casa Bianca.

Ieri, inoltre, dalle colonne del Washington Post si scoperto che Musk ha intenzione di ridurre del 75% la forza lavoro di Twitter. In caso di acquisizione, quindi, ci sarebbero ben 5625 licenziamenti. A onor del vero, senza Musk ci sarebbero comunque dei ridimensionamenti. L’azienda ha in programma di rivedere al ribasso le buste paga di 800 milioni di dollari. L’equivalente di un terzo del totale.