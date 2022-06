G7, la stampa tedesca accoglie Draghi da protagonista

Mario Draghi esaltato dal settimanale tedesco Der Spiegel. Mentre si apre il vertice del G7 a Elmau in Germania, lo Spiegel scrive che l’Italia di Draghi è in prima fila sulla scena europea e internazionale. Qualcosa che, sottolinea il giornale tedesco, non avveniva da decenni. Il nostro Paese ha preso una posizione chiara sull’ingresso della Ucraina nella Ue, puntando ad accelerare il processo di adesione.

Draghi, secondo lo Spiegel, ‘regna tra due mondi’, ha rinsaldato le relazioni transatlantiche e ha le idee chiare su questioni come quella energetica tra i Paesi europei. La sua lunga esperienza alla Bce è la base su cui costruire un rinnovato europeismo, una idea di Europa più forte e credibile. Lo Spiegel ricorda infine che il nostro Paese ha una opportunità che non deve essere sprecata: quasi 200 miliardi di euro europei per la ripartenza dopo il Covid. Ma servono “riforme di ampia portata”. E Draghi vuole farle, presto e bene, i capi di stato del G7 lo sanno. L’obiettivo del presidente del consiglio è “catapultare la economia italiana in prima fila nella Unione Europea”.