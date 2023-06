Grecia al Centrodestra, Mitsotakis: “Ora le riforme”

Il centrodestra vince le elezioni in Grecia con Mitsotakis, nel secondo voto in un mese. Mitsotakis annuncia di di avere un “forte mandato” per procedere sulla strada delle riforme. Nuova Democrazia (ND) ha ottenuto il 40,55 per cento dei voti, quasi 23 punti percentuali in più della sinistra di Syriza. Mitsotakis aveva già sconfitto Syriza a maggio, tornando al voto per ottenere la maggioranza.

Nuova Democrazia “è oggi il partito di centrodestra più potente d’Europa”, ha aggiunto Mitsotakis. Il Centrodestra greco viene premiato per aver riportato alla stabilità l’economia del Paese dopo la crisi del debito e i salvataggi internazionali. Nuova Democrazia promette tasse più basse e investimenti nella sanità. Dura anche la ricetta della destra greca per contenere l’immigrazione clandestina, in linea con le politiche restrittive adottate dagli altri partiti conservatori in Europa usciti vincenti dalle elezioni.

La tragedia dei migranti affogati al largo della Grecia, 500 persone sparite dalla circolazione, non sembra aver avuto conseguenze sul voto. “Il popolo ci ha dato una maggioranza certa. Le grandi riforme andranno avanti rapidamente”, ha detto Mitsotakis. Brutto risveglio per Syriza dell’ex premier Tsipras che al momento però non ha annunciato le dimissioni.