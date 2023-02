Hunter Biden alza il tiro, negli Usa la campagna elettorale non è mai finita

La notizia politica negli Usa è che il team legale di Hunter Biden ha ammesso l’esistenza del “laptop from hell”. Il mac di Hunter con dentro presunte informazioni sensibili sulle sue relazioni d’affari con esponenti del potere economico di altri Paesi, Cina e Ucraina compresi. Una vicenda che ha infuocato le elezioni presidenziali statunitensi del 2020, alimentando la polarizzazione del discorso politico interno americano.

Hunter Biden e la storia del “laptop from hell”

Le indagini fiscali su Hunter, gli accordi economici stretti in Cina e in Ucraina hanno fatto molto discutere. Nei mesi scorsi, i Twitter Files hanno svelato al mondo in che modo dipendenti del celebre social media, pezzi delle strutture della forza Usa e ambienti del partito democratico utilizzarono la piattaforma di microblogging. Lo fecero limitando la diffusione della storia del laptop e dunque i danni inflitti da Hunter alla campagna elettorale del padre, con il polverone sul conflitto di interessi.

Poi c’è la vicenda in corso dei documenti classificati di Biden padre. Gli avvocati del presidente hanno ritrovato nelle sue residenze e uffici diversi materiali riservati subito condivisi le autorità giudiziarie americane, visto che quei documenti si trovavano dove non avrebbero dovuto essere. CNN ha riportato la notizia che tra i documenti consegnati dal team del presidente c’erano anche informazioni riservate su Cina, Ucraina e Regno Unito.

Documenti e file classificati

Da vice di Obama, Biden aveva buoni rapporti con l’ucraino Poroshenko che fu uno dei suoi ultimi incontri prima della fine del mandato. Ora Biden è l’alleato più prezioso di Zelensky. Ricorderemo questo presidente americano per il modo in cui ha mobilitato una larga parte del suo Paese dando legittimazione internazionale a Kiev dopo la invasione russa. Biden da un anno sostiene la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e gli Usa si sono impegnati a continuare a fornire assistenza militare ed economica a Kiev.

La Casa Bianca, dunque, con una guerra in corso, deve guardarsi dalle questioni interne. Fino adesso il Team Biden ha scelto la strada della massima collaborazione con il Dipartimento della Giustizia, dopo che il dipartimento ha aperto una inchiesta sui documenti non consegnati. Qualcuno dice che la ricandidatura di Biden è compromessa. Donald Trump, coinvolto in scandali simili, però risale nei sondaggi.

Una nuova strategia legale

Arriviamo agli ultimi giorni, con Hunter che adesso va al contrattacco passando a una strategia legale più aggressiva. Il figlio del presidente aveva scelto una linea di difesa più prudente, soprattutto senza scoprire le sue carte. Ora Biden figlio vuole sapere chi diffuse la notizia del laptop e dimostrare che furono gli uomini di Trump a montare il caso per usarlo come arma contro il Presidente degli Usa. La campagna elettorali per le prossime presidenziali è servita.