I dati degli utenti di TikTok sono accessibili dalla Cina

TikTok ha aggiornato la propria Privacy Policy. Ci sono novità in merito all’archiviazione e all’accesso dei dati degli utenti, ma anche alla raccolta delle informazioni relative alla posizione. Ma perché se ne sta parlando? Il social network cinesi ha comunicato ai suoi utenti europei e britannici che i loro dati saranno accessibili da alcuni dipendenti in Cina. Questa è la prima volta che dalle parti di TikTok si ammette che i dati non sono solo archiviati localmente. Le preoccupazioni di un potenziale uso improprio crescono.

Sulla base di una dimostrata necessità di svolgere il proprio lavoro, soggetta a una serie di solidi controlli di sicurezza e protocolli di approvazione, e tramite metodi riconosciuti dal GDPR [il regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE n.d.a.], consentiamo ad alcuni dipendenti all’interno della nostra azienda gruppo con sede in Brasile, Canada, Cina, Israele, Giappone, Malesia, Filippine, Singapore, Corea del Sud e Stati Uniti, accesso remoto ai dati degli utenti europei di TikTok”, Elaine Fox, responsabile della privacy di TikTok in Europa

Il proprietario di TikTok, ByteDance, in ogni caso, ha ripetutamente negato che questi dati fossero accessibili al governo cinese. All’inizio di questa settimana, un funzionario statunitense ha chiesto ban dell’applicazione. Anche la commissione irlandese per la protezione dei dati se n’è occupata, mentre dalle parti del Regno Unito hanno rinunciato a utilizzare un account governativo ufficiale sulla piattaforma. Il futuro di TikTok è sempre più incerto.