I matrimoni in Ucraina che aumentano una risposta all’odio di Putin

L’amore, e i matrimoni in Ucraina, al tempo della guerra. Marta Serafini in un reportage da Kiev pubblicato oggi dal Corriere della Sera dà un dato importante. Lo scorso settembre, il numero dei matrimoni in Ucraina è aumentato del 20 per cento rispetto al 2021. Insomma nonostante le bombe russe che continuano a cadere sulle città della Ucraina, l’ultima a Dnipro ha fatto più di 20 morti, compresa una quindicenne, gli ucraini si sposano. Mettono su famiglia.

Anastasia racconta che con il suo fidanzato “ci amavamo già da tempo, ma il 27 febbraio scorso ci siamo scambiati dei messaggi promettendoci di proteggerci l’un l’altra”. Lei aveva lasciato il Paese ma già a luglio torna in Ucraina “e ci siamo sposati, una cerimonia veloce e semplice”. Lei poi è tornata all’estero, suo marito invece combatte al fronte. “Torno a trovarlo ogni paio di mesi, lui non vuole che io viva in Ucraina”. Si vedono poco ma vogliono un figlio.

Scherzano, in modo amaro, sul nome da dargli. “Ridendo una sera al telefono abbiamo pensato di chiamarlo Javelin”, come le armi anticarro fornite dagli Usa alla Ucraina. Nei primi sei mesi del 2022 ci sono stati oltre centomila nuovi matrimoni in Ucraina. Matteo Castellucci su Linkiesta ricorda che “il conflitto è stato un catalizzatore. Di nuove relazioni, ma anche della fine di rapporti in crisi”. Quindi anche di separazioni e di divorzi.

La guerra sta avendo un impatto drammatico sulla demografia in Ucraina, tra le vittime del conflitto, i feriti, la riduzione del tasso di natalità. “Le nascite, tra marzo e ottobre, sono state sessantottomila, meno della metà delle centoquarantaseimila dello stesso periodo nel 2021”, scrive ancora Linkiesta. Ma quel dato sull’aumento dei matrimoni in tempo di guerra fa davvero riflettere. Amore, matrimonio, figli. Questa è la risposta degli ucraini all’odio di Putin.