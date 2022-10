I numeri del Festival della Scienza, Genova celebra Einstein

Fino al primo novembre Genova capitale internazionale con il Festival della Scienza. Uno degli eventi più importanti per la diffusione della cultura scientifica. Per due settimane il capoluogo ligure ospita un programma ricchissimo di appuntamenti, 300 eventi per 400 ospiti. Conferenze, mostre, laboratori, spettacoli.

L’idea è quella di raccontare in modo innovativo e coinvolgente la scienza, legandola al tempo stesso al territorio. Quarantanove location sparse nella città. Oltre 270 eventi in presenza, 134 conferenze, 84 laboratori, 30 mostre, 10 spettacoli e 17 eventi special. Venticinque eventi online riservati alle scuole. Ottantasei conferenze fruibili on demand sulla piattaforma festivalscienza.online. Quest’anno il Festival della Scienza coinvolge 424 scienziati e tante personalità provenienti da tutto il mondo. Sono 378 tra enti, associazioni, aziende ed editori che hanno partecipato alla composizione del programma.

La parola chiave per l’edizione 2022 è Linguaggi. Linguaggi matematici, tecnici, simbolici, di programmazione, musicali e artistici. I limiti dei linguaggi, i confini dei linguaggi, la comunicazione efficace.

Il 2022 è un anno speciale per il Festival della Scienza che compie vent’anni. Il programma è vasto, ampio, perché si vuole celebrare il ritorno a vivere gli eventi in presenza dopo gli anni bui della pandemia. Le scuole italiane hanno risposto con grande entusiasmo. Ci saranno 1000 classi provenienti da tutta Italia per un totale di circa 25mila alunni. La inaugurazione ufficiale del Festival è prevista oggi pomeriggio al Palazzo Ducale. Presenti il presidente Marco Pallavicini, il presidente del Consiglio Scientifico Alberto Diaspro e la direttrice Fulvia Mangili. Ci saranno anche le istituzioni cittadine e i rappresentanti dei maggiori partner e sostenitori del Festival.

Gli eventi potranno essere seguiti anche con le dirette streaming sul canale YouTube del Festival della Scienza. Ospite d’onore del Festival è la matematica ucraina Maryna Viazovska, neovincitrice della Medaglia Fields 2022, premio riservato agli under 40 e considerato “il Nobel della matematica”, seconda donna nella storia a ricevere questo riconoscimento. Il Festival dedica molti eventi di quest’anno alla figura di Albert Einstein. Come il dialogo internazionale “Einstein secondo Einstein” (sabato 29 ottobre, ore 18.30) con Hanoch Gutfreund, direttore degli Archivi di Einstein all’Università di Gerusalemme e Renn Jurgen, storico della scienza, insieme al fisico teorico Vincenzo Barone.

Tornando ai linguaggi, da non perdere la conferenza “Animali che parlano”, sui linguaggi non umani. Con l’etologo Enrico Alleva insieme alla psicobiologa Daniela Santucci (domenica 30 ottobre, ore 15), un viaggio alla scoperta dei modelli comunicativi degli animali. Per aprire le porte ai giovani e stimolare le nuove generazioni nella scoperta delle bellezze della scienza, il Festival quest’anno ha deciso di rendere tutte le conferenze in programma gratuite per gli under 20.