I tedeschi rivogliono la Große Koalition

Il voto tedesco prometteva sfracelli ma se tutto andrà come sembra i tedeschi torneranno a essere governati una Große Koalition. Un po’ come il pranzo della domenica: ci si lamenta del solito menu, ma alla fine si mangia con gusto l’arrosto. Friedrich Merz, leader della CDU, vince. Cristiano democratici e cristiano sociali non raggiungono il 30 per cento, ma hanno abbastanza seggi per ambire al governo.

L’SPD ha perso, ma non sparisce. E l’AfD prende un sacco di voti in Germania orientale, avanza nei lander occidentali ma non sfonda tanto da arrivare alla guida del Paese. Meglio l’eterno ritorno della GroKo che l’imbarazzo di scoprire cosa sarebbe successo se il cambiamento prospettato da Elon Musk fosse arrivato sul serio.

Merz vuole un governo stabile e l’SPD prende tempo, ma la Große Koalition sembra una sorta di destino manifesto per i tedeschi. Si può ritardare, si può renderla più indigesta, ma alla fine è sempre lì, pronta a governare con fare rassicurante, tenendo a bada le estreme (cresce anche la sinistra). Sarà pure noioso, ma ha funzionato. E in Germania, questo è ciò che conta.