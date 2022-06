Imparare la finanza, a ottobre torna il Mese dell’educazione finanziaria

Ottobre è il Mese dell’educazione finanziaria. Per la quinta edizione della manifestazione, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, di cui fa parte anche il ministero dell’Economia e delle Finanze, porterà in giro per l’Italia una serie di iniziative destinate a incentivare la conoscenza e lo sviluppo della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Da oggi, fino al 27 settembre, sul portale del Comitato si trovano tutte le informazioni utili per inserire un’iniziativa nel programma di “Ottobre EduFin”. Per candidarsi è sufficiente compilare il form online disponibile sul portale del Comitato.

In continuità con l’edizione 2021 “Prenditi cura del tuo futuro”, la quinta edizione del Mese dell’educazione finanziaria sarà dedicata al tema “Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro”.

L’obiettivo è quello di costruire, giorno dopo giorno, una cultura finanziaria di base su cui poter contare per gestire al meglio i propri risparmi e scegliere in modo consapevole come investire, assicurarsi e accantonare a fini previdenziali.

In un tempo a metà tra la pandemia e la guerra, come quello che stiamo vivendo, è fondamentale acquisire strumenti e competenze in grado di garantire un maggiore benessere finanziario.

Le iniziative sono in programma a partire dal primo ottobre 2022, fino alla fine del mese, e si svolgeranno sia online che in presenza.