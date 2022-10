In Italia l’e-commerce cresce, ma al sud vola

L’e-commerce, ovvero l’insieme degli acquisti effettuati online, cresce in Italia. Sono chiari i dati illustrati da NielsenIQ nello studio “Lo scenario dell’e-commerce nel Largo Consumo”. La sorpresa, tra le altre cose, è il trend nel meridione.

E-commerce in Italia, ecco i numeri

Rispetto a settembre 2021, il fatturato è incrementato del 13,7%. In questi termini, è il settore che da gennaio è cresciuto di più dopo i discount: +9%. Un miglioramento non trascurabile soprattutto perché, contestualmente, NielsenIQ ha rilevato che l’e-commerce cresce una volta e mezzo più velocemente del canale offline. I 10,8 milioni di consumatori lo collocano al quinto posto in Europa come mercato.

Va sottolineato che il sud Italia cresce sei volte di più rispetto al nord. In particolare, l’e-commerce è esploso in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Alcuni settori, come moda, tecnologia e intrattenimento, sono consolidati. La novità riguarda il PET (prodotti per animali) e la Cura della persona, la cui crescita è superiore al 20%. Mentre il Food confezionato migliora, si regista infatti un +15,2%, il Beverage ha una sorte peggiore: -1,2%. In questo caso, il ritorno alla socialità, e quindi alle uscite, ha riportato i consumi degli italiani alla normalità pre pandemica.