In ricordo di Giovanni Cantoni, intellettuale fuori dai canoni

E’ morto Giovanni Cantoni. Intellettuale raffinato e fuori dai canoni, studioso di storia, filosofia, antropologia religiosa, editore e traduttore, e soprattutto animatore di uno tra i nuclei più originali del cattolicesimo conservatore italiano, Alleanza cattolica.

Senza strepiti, ma con coerenza, continuità e profondità Cantoni in più di mezzo secolo di instancabile attività ha contribuito in misura notevole a tracciare le linee di una cultura cristiana in grado di resistere efficacemente alle ideologie progressiste egemoni, e a costruire il possibile collante di un conservatorismo identitario ma non nostalgico.

Pur estraneo al mondo accademico, ha formato allievi di alto valore – filosofi, storici, giuristi, sociologi, studiosi di scienze religiose – che ne continueranno il pensiero e l’opera.