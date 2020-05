Kiev: quanti sono veramente i bambini senza una mamma?

Ma quanti sono i bambini nati da maternità surrogata che, a causa della rigidità delle frontiere e dello stop ai voli dovuto alla pandemia, sono abbandonati in qualche asettica struttura, a Kiev e altrove? Neonati rimasti senza una mamma proprio nel momento in cui ne avrebbero più bisogno, nel momento in cui, usciti dal nido ovattato e protettivo del corpo materno, hanno necessità di non scindere drasticamente quel legame fondamentale. Quelli che abbiamo visto nel video del centro di procreazione artificiale ucraino BioTexCom sono solo la punta dell’iceberg, esibiti per sollecitare i committenti a trovare una soluzione presso i propri governi. Bambini che non sanno cosa sia il calore di un abbraccio amoroso, la voce della mamma, la soddisfazione di essere allattati al seno, e che rivelano più chiaramente che mai la loro qualità di oggetti, preziosi e costosi, sì, ma sempre oggetti, lasciati in deposito perché non possono essere recapitati ai loro “proprietari”.

Girano numeri impressionanti, che ovviamente non possono essere verificati, ma che sono credibili: 400, 500 neonati, fra quelli già partoriti e quelli che devono nascere a breve. E pare che l’Ucraina abbia intenzione di prolungare il lockdown, e quindi il blocco dei voli dall’estero, fino a metà giugno e forse oltre.

Alcuni paesi, tra cui la Spagna, hanno organizzato voli di stato per le persone che avevano il “regolare” contratto per l’affitto dell’utero; il governo italiano non l’ha fatto. Non sappiamo se ciò sia dovuto alla meravigliosa inefficienza di cui Conte e i suoi ministri hanno dato prova finora (chissà, magari su questo tema le commissioni di esperti non sanno cosa dire) o a qualche seria riserva etica. Non possiamo, però, tralasciare quest’ultima possibilità. In Ucraina intanto si è levata qualche autorevole voce contro l’incivile diffusione della pratica di maternità surrogata. In primo luogo quella del vescovo di Kiev, Shevchuk, che in un appello comune dei vescovi latini e greco-ortodossi ha parlato di “insopportabile sofferenza e persecuzione del bambino in primis, della madre che lo ha portato in grembo e dei membri della sua famiglia”, tuonando contro coloro che “producono bimbi come se fossero animali”. Inoltre, dato che l’utero in affitto in Italia è (ancora) reato, nonostante le pressioni per legalizzarlo, se il governo utilizzasse un volo di stato violerebbe la legge. Lo spazio per portare avanti un’iniziativa per dare a quei bimbi una famiglia e un’identità, e soprattutto affetto e calore, c’è.

L’Occidentale continua a raccogliere adesioni perché il nostro governo prema per attivare le procedure di adozione internazionale, e perché i parlamentari prendano una iniziativa in questo senso. Hanno firmato politici, associazioni importanti e singoli, ma di firme ne vorremmo di più, per denunciare uno scandalo contro cui non si può restare inerti. Anche questo è un danno prodotto, oltre che dalla spregiudicata volontà di commercializzare gli esseri umani, dalla pandemia: la politica non può tacere e guardare da un’altra parte.

Ecco le realtà associative e i singoli che hanno aderito fino ad ora (in aggiornamento):

AI.BI. Onlus Milano – Marco Griffini

Alleanza Cattolica – Marco Invernizzi

Associazione Amici di Lazzaro – Paolo Botti

Associazione “Avvocatura in missione” – Anna Egidia Catenaro

Associazione Etica e Democrazia

Associazione Famiglie numerose cattoliche – Vittorio Lodolo D’Oria

Associazione “Il Crocevia” – Arturo Alberisi

Associazione “L’Albero” – Roberto Bettuolo

Associazione Medici Cattolici Italiani – Filippo Boscia

Associazione “Progetto Culturale”

Associazione “Risveglio” – Francesco Napolitano

Centro Internazionale Giovanni Paolo II – Marco Ferrini

CIFO Onlus Torino – Gianfranco Arnoletti

Comunità Papa Giovanni XXIII – Daniela Giorgis

Convergenza Cristiana – Marco Ranucci

I Fam news – Marco Respinti

I fiori semplici Onlus Monfalcone – Giovanbattista Graziani

Lef Italia – Fabio Gualtieri

Movimento mariano “Regina dell’Amore” – Mirko Agerde

Movimento per la Vita – Paola Mancini

Movimento per la Vita – Pino Morandini

Osservatorio parlamentare “Vera lex”

Sentinelle in piedi – Emanuele Rivadossi

Steadfast onlus – Emmanuele Di Leo

Adesioni singole in ordine di arrivo:

Eugenia Roccella

Carlo Giovanardi

Gaetano Quagliariello

Maurizio Sacconi

Aldo Di Biagio

Paola Binetti

Giovanni Falcone

Laura Venittelli

Luca Volontè

Domenico Menorello

Roberto Formigoni

Giuseppe Ceccato

Luca Bellotti

Massimo Palombi

Eugenio Baresi

Roberto Cota

Rodolfo Ziberna

Francesco Agnoli

Enrico Persichetti

Sergio Tardioli

Maria Rachele Ruiu

Riccardo Evangelista

Giacomo Berto

Nicola Speranza

Eugenio Capozzi

Marco Gervasoni

Giuseppe Leonelli

Carlo Mascio

Veronica Mameli

Giuseppe Pica

Federica Ciampa

Aldo Vitale

Angelica Stramazzi

Carlo Marsonet

Carolina Zanoni

Francesco Severa

Giulio Sibona

Graziano Davoli

Paola Mastropasqua

Pasquale Ferraro

Renato Tamburrini

Vanessa Combattelli

Vito De Luca

Simone Moretti

Davide Venanzi

Silvia Leprati

Adriana Baldi

Alessandro Magiera

Rossana Ferrari

Adelaide Piva

Roberto Paolucci

Maria Letizia Russo

Ciro Del Pizzo

Maria Palumbo

Saverio Crispino

Giovannina Salvati

Paolo Marchesini

Matteo Di Genova

Micaela Speranza

Anna Maria Aguzzoli

Elisa Benatti

Paola Lugli

Camilla Venturelli

Massimiliano Modenese

Alberto Giovanardi

Costanza Loriga

Marco Manelli

Alberto Basile

Deborah Corbo

Bruno Marini

Maria Rosaria Diurni

Giusi Santoro

Valeria Pagani

Gianluca Lamura

Ivan Mantovani

Bice Bertoldi

Alberto Fanfarillo

Patrizia Del Meglio

Mauro Russo

Filomena Laurenzo

Daniele Falciani

Rosa Gaetana Di Fazio

Matilde Renzi

Valerio Cianciulli

Elda Fauci

Vanda Corcione

Francesco Cianciulli

Pierangelo Cianciulli

Donatello Cianciulli

Edoardo Bitetti

Roberto Lospinuso

Armando Beltramo

Luigi Beltramo

Gerolama Frank

Carla Nardo

Elisa Di Pasquale

Filina Castellano

Franco Croia Roberto

Raffaele Grimaldi

Carlo Felice Bellotti

Cuciniello Annunziata

Luciana Spoleti

Marina Galli

Carlo Cerasi, diacono

Gianantonio Spagnolin

Anna Latino

Donato Pescetelli

Angela Gabbianelli

Antonio Tiveron

Martina Camerin

Sara Iapico

Stefano Tiveron

Elisabetta Mazzeschi

Valeria Perin

Massimiliano Zaniboni

Chiara Vestri

Marco Pennetti

Melody Tomasini

Aldo Ciappi

Martino Allisiardi

Arduino Aldo Ciappi

Silvia Degl’Innocenti

Claudio Iacono

Maria Mosca

Davide Cigana

Cristina Arnoldi

Giovanni Fochi

Alberto Vigevani

Maria Cristina Lorenti

Luigi Moggia

Federico Bonuccelli

Angelo Manicone

Anna Buoncristiani

Riccardo Di Liberto

Francesco Dal Monte

Daniela Giorgis

Claudio Cristoni

Matteo Morelli

Miriam Cometto

Vito Barraco

Tiziana Negri Bonetti

Maria Franca Difonzo

Adriana Piredda

Carmen Steffenino

Martina Perotto

Mirco Coffari

Maurizio Ferri

Giulia Malvezzi

Luca Bini

Giulia Colaluce

Prof. Pierluigi Pollini

Filippo Davo

Maria Rosa Ivaldi

Dario Boggio Marzet

Paola Tenca

Silvia Avanza

Maria Luigia D’Amone

Serena Venegoni

Enrica Soffientini

Marina Longoni

Giuseppe Cutrupi

Francesca Castelli

Marco Tomasoni

Sara Genovese

Carmela Iodice

Elena Fruganti

Emanuela Silmar

Grazia Grigolon

Walter Schileo

Annamaria Tartaglione

Scannapiego Alessandro

Scannapiego Luigi

Cerasale Carmela

Cerasale Domenico

Manca Ruggero

Corrado Musiani

Rita Aguzzoli

Maria Elena Camangi

Elvira Di Censo

Bruno Stano

Menoni Rita

Flavia Baschieri

Viviana Bruschi

Randazzo Alberto

Angela Sozzi

Romano Tribi

Dino Avanzi

Giuliana Fontanesi

Angela Fontanesi

Raffaele Sarro

Giuliana Giannuzzi

Gaetana Santoro

Antonietta Rita Martone

Elisabetta Foccillo

Luigi Nocetti

Cesare Di Fonsi

Cristina di Fonsi

Graziano Poppi

Giovanni Flace

Laura Giovanardi

Souad Sbai

Vittorio Fini

Rita Baraldi

Antonio Salvini

Monica Meschiari

Piero Saja

Gianfranco Saja

Alessandro Saja

Matteo Saja

Giuseppe Saja

Mirella Cicognani

Luca Bellotti

Giovanni Soria

Massimo Palombi

Piero Sisti

Barbara Vinci

Maria Luisa Marcellini

Pino Morandini

Patrizia Scarpa

Maurizio Mazzella

Maria Jose Vigilante

Carmen Mazzella

Arcangelo Mazzella

Davide Mazzella

Gianmarco Giordani

Domenica Di Biase

Gianfranco Cavaliere

Luca Ghelfi

Franco Madama

Elena Goldoni

Erminia Cuccoli

Gabriele Frassoldati

Giuditta Frassoldati

Gragorio Frassoldati

Michele Lagana’

Malisa Tavelli

Bruno Marini

Franco Rebecchi

Maria Antonietta Golinelli

Alessandro Raneri

Monica Govoni

Giuliano Morselli

Vivella Vecchi

Maurizio Gozzi

Giuseppe De Stefano

Maria Grazia Scalabrin

Raizer Roberto

Sandro Ferrer

Luigi De Luca

Adriana Cantani

Andrea Margaglio

Lorenzo Margaglio

Martina Margaglio

Martina Salvi

Carla Napoleone

Silvio Albertazzi

Manuela Meucci

Paolo Tognoni De Pugi

Roberto Formigoni

Fabrizia Mander

Luana Cazzato

Romano Baiteri

Bruno Rinaldi

Antonella Giorgi

Giovanni Buffagni

Maurizio Luciani

Ponti Brunella

Lorenzo Luciani

Coda Ilaria

Venturelli Maria Chiara

Venturelli Raffaello

Venturelli Alessandro

Venturelli Luciano

Fontana Nazzarena

Lolli Gloria

Sabrina Fiorini

Monica Lavini

Franco Banchi

Elisa Rossini

Massimo Romanini

Mario Aguzzoli

Antonio Degl’Innocenti

Gianna Scatizzi

Ada Massignani

Mario Molinaro

Giovanni Bellomo

Mirko De Carli

Daniele Onori

Fabiana Orlando

Maurizio Ronconi

Claudio Manzati

Michele Aiello

Adalide Piva

Anita Betti

Primo Baldi

Musiani Laura

Bonelli Riccardo

Musiani Linda

Benedetti Andrea

Sarolta Bencze

Torlone Michela

Airoldi Alex

Conti Daniela

Arnoletti Gianfranco

Milano Franca

Mario Vincenzo Molinaro

Daniela Panzani

Massimo Romanini

Fulvia Flocco

Alberto Flocco

Ester Flocco

Maurizio Flocco

Maria Chiara Vietti

Benedetta Vietti

Pier Vittorio Vietti

Ameria Baldi

Francesca Gambarini

Luigi Villani

Diego Marchiori

Emiliani Andrea

Musiani Giulia

Davide Giovanardi

Diana Reggiani

Pier Luigi Camangi

Matteo Cantoni

Deborach De Cicco

Marco Rossi

Giuseppe Ceccato

Chiara Giovanardi

Roberto De Maria

Gualtiero Borelli

Massimo Ussia

Wilma di Summo

Antonella De Sanctis

Giuseppe Monda

Nebbioso Lucia

Francesca Ussia

Raimondo Ussia

Rodolfo Ussia

Luciana Scicchitano

Danilo Mattarelli

Monica Bonollo

Valmore Zordan

Salvo Sorbello

Giacomo Vurchio

Elena Bianchini

William Bergamini

Francesco di Bartolo

Rosario di Bartolo

Francesca Maria Turco

Davide Saccani

Antonella Toschi

Luca Martino Giardi

Graziella Nasi

Nicola Marchetti

Leo Lucchini

Luca Lucchini

Lisa Lucchini

Lorena Casolari

Lucrezia Lucchini

Mauro Piattelli

Elisabetta Piattini

Marisa Malavasi

Victor Macchiavello

Roberto Paolucci

Giovanni santarelli

Marino Fabiani

Sara Fabiani

Trasarti Alberto

Edelvais Paci

Stizza Andrea

Santarelli Mauro

Tomassini Fausto

Orietta Gasparroni

Sante Gasparroni

Atos Medori

Luigi Traini

Alberto Cognigni

Alberto Ercoli

Alessandro Bargoni

Renzi Giovanni

Mecozzi Gabriele

Fedeli Giovanni

Elio Tomassoni

Yuri Andrenacci

Pistolesi giovanni

Bordo’Silvana

D’Angelo Silvana

Fabio Marozzi

Amurri Aurelia

Fermani Massimiliano

Giordani Stefania

Arpili Emanuel

Turtu’ marco

Orso Maurizio

Marcantoni marco

Mariganani gabriele

Castelli massimo

Mircho Giacobbi

Donnari Patrizio

Properzi giovanni

Giugno Luciano

Pucci Marisa

Giugno Giulia

Giugno Marianna

Todini Niccolò

Todini Stefano

Menicucci Sonia

D’Achille Vittoria

Modesti Luigi

Pucci Rosa

Pucci Sergio

Celiboni Emiliana

Pucci Giovanni

De Ionna Patrizia

Francesco Frisario

Domenico Ragno

Salvatore Comitangelo

Nicoletta Mastrototaro

Giuseppe Comitangelo

Concetta Caporusso

Francesco Comitangelo

Maria Piazzolla

Marco Comitangelo

Pasquale Comitangelo

Valentina Vicaldi

Mariella Cagia

Francesco Cagia

Angela Dipalo

Ruggero Scassano

Marco Capecchi

Rosaline Durand

Lorena Morselli

Stefano Covezzi

Anna Spina

Debrincat Gerard

Beatrice Brosseau

Lynda Brosseau

Sapi Elva

Audibert Huguette

Danielle Cornaille

Maria Alessandra Molza

Zampella Giuseppe

Zampella Carmen

Zampella Lucio

Auriemma Maria

Luca Andreoni

Ciro Ruggerini

Sara Ruggerini

Franca Cavalieri

Tommaso Ruggerini

Cristina Mainardi

Daniele Archetti

Ester Mancini

Marco Archetti

Ramona Pigati

Ceccato Giuseppe

Baggio M.Grazia

Romio Claudio

Ghiotto M. Luisa

Gasparini Cinzia

Boschetti Giuseppe

Fogarollo Teresa

Tamiozzo Annamaria

Gennaro Francesca

Ceccato Alessandra

Ceccato Marta

Leprati Silvia

Epi Andrea

Puleo Giuseppina

Leprati Luigi

Leprati Laura

Paciotti Fabio

Saltarelli Chiara

Saltarelli Alice

Epi Elena

Gennari Sandra

Orsi Claudio

Letizia Bredi

Orsi Raffaele

Rainieri Maria Pia

Orsi Enrico

Morselli Giuseppe

Marchetti Lina

Morselli Emidio

Breveglieri Davide

Marchetti Andrea

Silvia Rivera

Alexandra Rivera

Marchetti Maria

Breveglieri Enrico

Morselli Maria Cristina

Morselli Maria

Pasetti Orietta

Aida Pellati

Lea Pellati

Luisa Turchi

Paola Colusso

Simone Turchi

Eugenia Vandelli

Rossella Turchi

Andrea Turchi