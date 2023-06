La diga, la controffensiva e chi vince in Ucraina

In Ucraina è partita la controffensiva di Kiev tutta all’insegna del silenzio informativo. Tre le direttrici: Donetsk, Bakhmut e Mariupol. I russi dicono di aver distrutto carri armati e inflitto perdite al nemico, mentre il capo dei loro mercenari torna a prendersela con Mosca. Gli ucraini smentiscono e affermano che stanno avanzando.

La Russia, d’altro canto, non sta immobile. Nella notte ha bombardato la diga idroelettrica di Nova Kakhova, vicino a Kherson. Sono previsti allagamenti esponenzialmente superiori a quelli del Vajont, giusto per dare un’unità di misura, motivo per cui stanno evacuando più di 16mila persone. Da lì proviene anche l’acqua destinata agli impianti di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia: ancora non si sa che tipo di ripercussioni ci potrebbero essere dal punto di vista della sicurezza. C’è anche il sospetto che l’allagamento serva a obbligare la collocazione delle forze ucraine nella controffensiva. Nel frattempo, tuttavia, i russi negano ogni responsabilità e accusano Zelensky di aver orchestrato un auto-sabotaggio.

Ukraine's Southern Operational Command reported early on June 6 that Russian forces blew up the Kakhovka Hydroelectric Power Plant.

"The scale of the destruction, the speed and volumes of water, and the likely areas of inundation are being clarified," the military said on their… pic.twitter.com/xIAEivrOTq

