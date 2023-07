La Francia brucia, quale giustizia per Nahel?

Centinaia di persone sono state arrestate in Francia nella quarta notte di violenze dopo l’uccisione di un adolescente di origine nordafricana da parte della polizia. Una delle più grandi e violente “proteste” vissute dalla Francia negli ultimi anni, secondo il ministro dell’Interno Darmanin. Da Nanterre la violenza si è diffusa in tutto il Paese e nelle principali città. Il Governo francese ha dispiegato 45.000 poliziotti nel Paese, 5.000 a Parigi. Nella capitale è stato imposto il coprifuoco, in alcuni comuni sono stati vietati gli assembramenti e sono stati interrotti tutti i servizi di autobus e tram dopo le ventuno.

Il Ministero degli Interni ha dichiarato che nella notte sono stati incendiati 1.350 veicoli e 234 edifici, oltre a 2.560 episodi di incendio in spazi pubblici. 200 agenti di polizia sono stati feriti dall’inizio dei disordini. Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito “imperdonabile” l’uccisione dell’adolescente ed ha accusato i social media di aver diffuso contenuti violenti e fomentato la violenza. Giustizia per il giovane Nahel ucciso dalla polizia, chiedono i rivoltosi, ma non si capisce di quale “giustizia” parli la signora col cartello nella foto.

Le “proteste” contro la polizia continueranno fino a quando non saranno redistribuite tutte le Nike, le borse Prada e i profumi Chanel presi nei negozi vandalizzati? Del resto non si ricordano “proteste” del genere – al massimo tante candeline accese – quando nel 2015 a Parigi i jihadisti ammazzarono 130 persone ferendone 450. Invece di prendersela con i social e i videogame, forse qualcuno farebbe bene a spiegarci come funziona questo modello di integrazione che assorbe milioni di stranieri senza dargli opportunità o prospettive.