La Giornata dell’Europa von Der Leyen la festeggia a Kiev

“E’ bello tornare a Kiev, dove i valori che ci stanno a cuore vengono difesi ogni giorno”. Così su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Oggi von der Leyen è nella capitale ucraina per festeggiare la Giornata dell’Europa. Kiev “è un posto adatto per celebrare la Giornata dell’Europa. Accolgo con favore la decisione del presidente Zelensky di celebrare il 9 maggio la Festa dell’Europa anche qui in Ucraina”.