La marmaglia di Ultima Generazione colpisce Monet

Oggi, infatti, gli attivisti di Ultima Generazione hanno scagliato del purè di patate contro il dipinto “Les Meules” di Monet. L’ennesimo atto vandalico del presunto gruppo ecologista è avvenuto al Museo Barberini di Postdam, in Germania.

Parliamo della quarta grave iniziativa nel giro di una settimana. Durante gli ultimi sette giorni, infatti, gli attivisti di Just Stop Oil avevano tentato di imbrattare un Van Gogh a Londra, Ultima Generazione ha rivendicato di aver bloccato il Grande Raccordo Anulare a Roma e il Collettivo dellǝ SUVversivǝ ha sgonfiato gli pneumatici di un gruppo di suv a Torino.

Costoro dicono “preferite salvare l’arte o il pianeta?” oppure “è meglio tutelare l’ambiente o andare al lavoro in 10 minuti?”, non rendendosi conto che la sfida è proprio conciliare il nostro stile di vita e le nostre tradizioni con l’ambientalismo. La soluzione è investire nella produzione di carne sintetica e nel nucleare di nuova generazione, puntare sull’idrogeno e sul riciclaggio della plastica. Non certo rovinare opere d’arte o far ritardare un padre di famiglia al lavoro, altrimenti si ottiene l’effetto opposto. Prima questi figli di papà lo capiscono, meglio sarà per tutti.