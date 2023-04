La Nato consegna i tank, Ucraina pronta alla controffensiva

La Nato ha consegnato quasi tutti i carri armati promessi all’Ucraina, ora Kiev è pronta alla controffensiva di primavera. Il comandante militare dell’Alleanza Atlantica, generale Cavoli, ha dichiarato che “oltre il 98% dei veicoli da combattimento sono già in Ucraina. Sono molto fiducioso sul fatto che abbiamo consegnato il materiale di cui gli ucraini hanno bisogno e continueremo una linea di rifornimento per sostenere le loro operazioni”. Secondo fonti Usa citate dal New York Times, la controffensiva di primavera ucraina potrebbe essere anticipata a maggio. Il 24 aprile, Zelensky ha invitato gli alleati occidentali ad aumentare la consegna di armi e munizioni, definendola “essenziale per il futuro della sicurezza europea”. La controffensiva ucraina dovrebbe concentrarsi nel settore sud del paese occupato dagli invasori russi e anche lungo la costa sul Mar d’Azov, verso la penisola di Crimea.