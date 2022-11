Le borse di studio sono una realtà anche per gli ITS

Fondazione Cariplo e Fondazione Habacus insieme per finanziare borse di studio rivolte agli studenti degli ITS Academy. Si tratta di cento contributi da 400 euro, per un totale di 40mila euro, destinati ai frequentanti in Lombardia e Piemonte Orientale. Si potrà fare richiesta fino all’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre. Ma non solo. Ci sarà la possibilità di usufruire di un prestito bancario “Per merito”, dopo aver aperto un conto corrente presso Banca Intesa San Paolo.

Come per le università, quindi, le opportunità per chi vuole puntare sulla propria formazione, in questo caso tecnica, non mancano.

Fondazione Habacus e Fondazione Cariplo, non solo ITS

La Fondazione Habacus è nata poco tempo fa, si parla, infatti, di gennaio 2022. Cerca di contribuire alla solidarietà sociale a supporto dell’educazione, dell’istruzione e della formazione professionale dei giovani e di tutti coloro che sono disposti a riqualificarsi a livello lavorativo. cerca una riqualificazione. L’obiettivo della Fondazione è quello di creare “un ecosistema favorevole all’accesso di finanza liberale“. Come lo fa? Grazie a borse di studio, percorsi di orientamento, progetti in ambiti culturali e di ricerca scientifica. Tutto rigorosamente in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile.

Crediamo sia importante supportare i giovani nei percorsi di formazione, mettendoli in connessione con le risorse finanziarie attraverso borse di studio e accesso a prestiti studenteschi rendendo l’alta formazione fruibile a tutti e diffondendo l’utilizzo della finanza quale moltiplicatore di opportunità”, Paolo Cuniberti, presidente della Fondazione Habacus.

Fondazione Cariplo, invece, ha una storia trentennale in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, durante la quale ha realizzato ben 35.600 progetti e donato ai territori coinvolti oltre 3,6 miliardi di euro. L’impegno storico della fondazione è il sostegno a progetti di utilità sociale legati ad arte e cultura, ambiente, servizi alla persona e ricerca scientifica.