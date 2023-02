L’ONU: Fuori i russi dall’Ucraina

L’ONU condanna per la quarta volta l’invasione russa dell’Ucraina. Ancora un voto, poche ore prima dall’anniversario dell’aggressione contro Kiev. La stragrande maggioranza dei paesi membri delle Nazioni Unite ha condannato l’invasione ordinata dal criminale di guerra Putin. La risoluzione non vincolante delle Nazione Unite chiede il ritiro immediato delle truppe di Mosca. La risoluzione ha ricevuto 141 voti dei 193 Stati membri. 7 i voti contrari. Russia, Bielorussia, Siria, Corea del Nord, Mali, Nicaragua, Eritrea. 32 astenuti, tra cui Cina e India. A distanza di un anno, il sostegno a Zelensky resta simile. L’ONU ha chiesto che venga rispettata l’integrità territoriale dell’Ucraina, chiedendo il “ritiro immediato” di Mosca. Completo e senza condizioni. Il Palazzo di Vetro dunque chiede che Putin si ritiri dalle sedicenti repubbliche di Donetsk e Lugansk. Chiede inoltre una “cessazione delle ostilità” e “sottolinea la necessità di raggiungere, al più presto, una pace globale, giusta e duratura in Ucraina in conformità con i principi della Carta delle Nazioni Unite”. Kiev definisce il voto “una vittoria”. “Il mondo capisce da che parte sta la verità”. L’Occidente non è solo nella battaglia per la democrazia e la libertà.